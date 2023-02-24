«Барселона» не прошла в 1/8 финала Лиги Европы

«Манчестер Юнайтед» со счетом 2:1 обыграл испанскую «Барселону» в ответном матче раунда play-off Лиги Европы. Английская команда благодаря победе вышла в 1/8 финала.

Игра прошла в Манчестере. Голы забили Фред (47) и Антони (72) — Левандовский (18, с пенальти). Первая встреча команд закончилась вничью (2:2).

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Барселону» в еврокубковом матче впервые за 15 лет, в последний раз ему это удавалось в 2008 году в ответном матче на полуфинальной стадии Лиги чемпионов (1:0). Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы пройдет сегодня, 24 февраля. Финал состоится 31 мая в Будапеште.

Подробности первого матча — в материале «Ъ» «Лига чемпионов в Лиге Европы».

Лаура Кеффер