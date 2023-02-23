Шольц назвал неразумным использование поставляемого Украине оружия для ударов по России

Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью телеканалу ZDF заявил, что поставки Украине западного вооружения допустимы. Однако он считает неразумным наносить удары по территории России, используя поставляемое оружие. Канцлер ФРГ подчеркнул, что эта позиция согласована с партнерами.

«Однако в то же время всегда остается правильным быть умным, и поэтому было бы не очень разумно, если бы сейчас тот, кто использует оружие, которое мы поставляем Киеву, например, совершил бы нападение на российскую территорию»,— сказал Олаф Шольц (цитата по ТАСС).

Западные страны, в первую очередь США, отказываются поставлять Украине оружие большой дальности, в частности, из-за опасений, что Украина будет использовать его для ударов по российской территории. Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал, что Киев не будет наносить удары по территории России западным оружием.

4 февраля член комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский заявил, что Украина готова поражать цели на территории России, включая Москву.

Вслед за высказываниями Федора Вениславского министр обороны Украины Алексей Резников заверил, что украинские военные буду использовать такое оружие только для ударов по присоединенным к РФ регионам. Сегодня, 23 февраля, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина сама должна принимать решение о том, военным или дипломатическим способом возвращать свои территории.

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Лусине Баласян