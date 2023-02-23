Депутат заксобрания сообщил о выходе из девелоперского проекта

Депутат заксобрания Геннадий Шилов сообщил «Ъ-Прикамье», что больше не является совладельцем участка в Перми по адресу: ул. Екатерининская, 72 (рядом с ТЮЗом). За время, которое депутат находился в числе совладельцев участка, он принес господину Шилову только убытки, сообщил народный избранник.

Согласно выписке ЕГРН, участок на ул. Екатерининской, 72, принадлежит ООО «Капитель». В ООО «Капитель» собственники не менялись. По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО на 97% принадлежит гендиректору ЗАО «Проминформ» Дмитрию Бурдину, остальные доли распределены между Геннадием Шиловым и совладельцем гостиницы «Урал» Виктором Селивановым.

В 2008 году ООО «Капитель» получило разрешение на возведение 12-этажного торгово-офисного здания на ул. Екатерининской, 72, но к строительству не приступило. В 2016 году компания предложила увеличить высоту объекта до 95 м (25 этажей). Городские власти сначала согласовали снятие лимитов по высоте, но прежние краевые власти заблокировали реализацию проекта.

Летом 2021 года минстрой предписал департаменту отозвать у «Капители» разрешение на строительство здания из-за нарушений законодательства. Предписание не выполнили. Краевая инспекция по охране объектов культурного наследия в суде потребовала от департамента градостроительства и архитектуры, выдавшего разрешение, отозвать документ. Арбитраж оставил это заявление без рассмотрения. В настоящий момент аналогичный иск рассматривается в Ленинском райсуде.