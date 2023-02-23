Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«КазТрансОйл» начал прием нефти для отправки в Германию

Казахстанская компания «КазТрансОйл» начала прием нефти в систему магистральных нефтепроводов для последующей транспортировки топлива в Германию. Об этом сообщил директор департамента компании по связям с общественностью Шынгыс Ильясов.

По утвержденному Министерством энергетики Казахстана графику в феврале «КазТрансОйл» транспортирует 20 тыс. тонн казахстанской нефти по нефтепроводу «Дружба» до пункта сдачи нефти «Адамова застава», которая затем будет поставлена Германии, отмечается в сообщении компании.

29 января «Транснефть» получила заявку от Казахстана на прокачку нефти в Германию по «Дружбе». Она включала резервирование дополнительных мощностей нефтепровода в объеме 1,2 млн тонн на 2023 год. Изначально поставить 20 тыс. тонн нефти по «Дружбе» в Германию планировалось в январе текущего года, но потом дату начала транспортировки перенесли на февраль. 21 февраля «Транснефть» сообщила о получении заявок от Германии и Польши на прокачку казахстанской нефти во втором квартале 2023 года.

Подробнее о поставках казахстанской нефти в ФРГ — в публикации «Ъ» «Германия наскребла казахстанской нефти».

Милена Костерева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...