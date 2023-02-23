«КазТрансОйл» начал прием нефти для отправки в Германию

Казахстанская компания «КазТрансОйл» начала прием нефти в систему магистральных нефтепроводов для последующей транспортировки топлива в Германию. Об этом сообщил директор департамента компании по связям с общественностью Шынгыс Ильясов.

По утвержденному Министерством энергетики Казахстана графику в феврале «КазТрансОйл» транспортирует 20 тыс. тонн казахстанской нефти по нефтепроводу «Дружба» до пункта сдачи нефти «Адамова застава», которая затем будет поставлена Германии, отмечается в сообщении компании.

29 января «Транснефть» получила заявку от Казахстана на прокачку нефти в Германию по «Дружбе». Она включала резервирование дополнительных мощностей нефтепровода в объеме 1,2 млн тонн на 2023 год. Изначально поставить 20 тыс. тонн нефти по «Дружбе» в Германию планировалось в январе текущего года, но потом дату начала транспортировки перенесли на февраль. 21 февраля «Транснефть» сообщила о получении заявок от Германии и Польши на прокачку казахстанской нефти во втором квартале 2023 года.

Подробнее о поставках казахстанской нефти в ФРГ — в публикации «Ъ» «Германия наскребла казахстанской нефти».

Милена Костерева