Министр обороны Великобритании готов отправлять Украине новые танки взамен уничтоженных

Великобритания не против того, чтобы отправлять Украине танки Challenger 2 взамен уничтоженных. Министр оборон Бен Уоллес положительно ответил на соответствующий вопрос.

«Буду ли я открыт для новых танков? Да, я буду»,— сказал он журналистам во время визита на военную базу в графстве Дорсет, на которой проводится обучение украинцев эксплуатации танков (цитата по The Telegraph).

Великобритания в январе первой анонсировала отправку тяжелых танков западного производства Украине. Ожидается поставка 14 Challenger 2. Первые британские танки прибыли на Украину в конце января. При этом начальник генерального штаба вооруженных сил Великобритании Патрик Сандерс говорил, что передача Украине танков временно сделает британскую армию слабее.

Как страны Запада поддерживают Украину — в материале «Ъ» «В огороде бузина, а в Киеве Байден».

Леонид Уварчев