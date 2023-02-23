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Коммерсантъ FM
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Замглавы МИД РФ допустил переговоры с Украиной и Западом при «сложении оружия»

Замминистра иностранных дел России Михаил Голузин перечислил условия Москвы для переговоров с Киевом и Западом. Среди них — сложение оружие и прекращение обстрелов российских городов.

«Если на Западе и в Киеве хотят сесть за стол переговоров, они должны, прежде всего, прекратить обстрелы российских городов и сложить оружие. После этого можно будет вести обсуждение на базе новых геополитических реалий»,— сказал господин Голузин ТАСС.

По мнению замминистра, возобновление диалога зависит только от готовности Украины и Запада «к трезвому восприятию сложившихся геополитических реалий». В связи с этим он рекомендовал «переориентировать свои усилия на адресную работу с Киевом, а также США и другими странами НАТО, которые продолжают расширять номенклатуру поставок вооружений».

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин ранее в феврале заявлял о готовности Москвы к переговорам с Киевом без предварительных условий. Постпред России при ООН Василий Небензя сегодня, 23 февраля, говорил что, по мнению Москвы, переговоры нужно вести не с Киевом, а с Вашингтоном. Он отмечал, что Россия готова «к поиску серьезного и долгосрочного дипломатического решения этого кризиса».

Украина осенью 2022 года законодательно запретила переговоры с Россией, пока ее президентом остается Владимир Путин. Позднее президент Украины Владимир Зеленский допускал возобновление диалога в случае вывода российских войск с территорий, который Киев считает своими.

Леонид Уварчев

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