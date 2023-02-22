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Гордума Ульяновска объявила о начале процедуры отбора кандидатов на должность мэра

В среду, 22 февраля, на своем заседании Ульяновская городская дума (УГД) приняла решение об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность главы Ульяновска. Согласно решению, дата проведения конкурса – 7 апреля 2023 года, конкурсная комиссия начнет прием документов с 14 марта по 29 марта.

Вторым своим решением гордума объявила о начале формирования комиссии по отбору кандидатур. Предложения от депутатов по членам конкурсной комиссии от УГД должны быть представлены до 3 марта.

Мэр Ульяновска Дмитрий Вавилин подал в отставку 28 ноября 2022 года, сообщив в своем Telegram-канале, что ему предложили руководящую должность в оборонно-промышленном комплексе.

В Ульяновске принята система избрания мэра депутатами гордумы после (ознакомления с их программами) из числа кандидатов, отобранных конкурсной комиссией, состоящей из 10 членов, половина из которых назначается гордумой, вторая половина – губернатором региона. Согласно утвержденному в 2018 году «порядку проведения конкурса», помимо основных документов об образовании и опыте работы на руководящих должностях претенденты должны также представить собственный проект основных направлений социального и экономического развития муниципального образования «город Ульяновск» на срок полномочий главы города (до двадцати страниц машинописного текста) и предполагаемую схему организации управления администрацией Ульяновска и ее подразделениями. Конкурсная комиссия принимает решение о включении претендентов в состав кандидатов на основе представленных документов и критериев оценки претендентов, среди которых наличие опыта работы, высшего образования, знание Конституции, морально-этические данные.

Не позднее пятнадцати дней со дня поступления в гордуму решения конкурсной комиссии депутаты УГД заслушивают программы кандидатов и тайным голосованием избирают главу (избранным считается кандидат, набравший большинство голосов от числа депутатов гордумы). Таким образом, избрание нового мэра Ульяновска должно состояться не позднее 22 апреля.

Как ранее сообщал «Ъ», в конце января гордума Ульяновска фактически перенесла дату объявления конкурса с 28 января (два месяца с момента отставки) на неопределенное время, отменив в «порядке проведения конкурса» предельный срок назначения отбора. В минувший вторник координатор реготделения ЛДПР Сергей Маринин направил в областную прокуратуру обращение, в котором просит проверить законность решения о переносе сроков и отменить запланированное на среду объявление конкурса.

Сергей Титов, Ульяновск

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