Зеленский предложил на 50 лет ввести санкции против всех банков РФ

Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение в Верховную раду проект постановления о введении сроком на 50 лет санкций против всех банков, зарегистрированных или находящихся на территории России, в том числе Центрального банка РФ. Соответствующий законопроект опубликован на сайте Верховной рады.

Согласно проекту постановления, господин Зеленский также предложил ввести санкции против российских небанковских кредитных организаций, операторов платежных систем, профессиональных участников фондового рынка, страховых компаний и инвестиционных фондов.

В документе предлагается ввести следующие ограничения:

остановка сделок с активами финучреждений РФ;

запрет на установление деловых отношений с российскими финучреждениями;

запрет сделок и инвестиций, осуществленных в пользу финучреждений РФ;

запрет на покупку ценных бумаг, эмитентами которых являются российские финучреждения, за исключением отчуждения в пользу Украины;

остановка выполнения экономических и финансовых обязательств в пользу финучреждений России;

аннулирование действующих и запрет новых регистраций платежных систем, оператором которых являются российские организации;

запрет операций, приводящих к избеганию введенных ограничений.

5 февраля господин Зеленский ввел санкции против 200 юрлиц из РФ, в том числе госкорпорации «Росатом», ее дочерних компаний и других компаний атомной отрасли РФ. 12 февраля он подписал указ о введении санкций против 200 российских физлиц, задействованных в атомной отрасли России, в том числе помощника президента РФ по внешнеполитическим вопросам и члена набсовета «Росатома» Юрия Ушакова.

В мае Украина изъяла 99,8% акций Проминвестбанка, принадлежащих ВЭБ.РФ, и 100% акций Международного резервного банка, находящихся в собственности у Сбербанка. Указом Владимира Зеленского также было утверждено изъятие прочих активов дочерних банков российских финансовых институций на территории Украины, за исключением 3 млрд гривен Международного резервного банка, направленных на удовлетворение требований его кредиторов.

Эрдни Кагалтынов