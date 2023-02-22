В Геленджике документы о смене управляющей компании МКД «подписал» умерший собственник

В Геленджике бумаги о переходе жилого дома на улице Сурикова под управление новороссийской УК «Комендантъ» «подписал» умерший собственник квартиры. Об этом «Ъ-Кубань» сообщила юрист ТСН «Южный квартал», под управлением которой в настоящее время находится спорный дом, Наталья Адаева.

Фото: Фото: "Новая Россия 104FM Новороссийск"

Представители «Южного квартала» получили копии протокола и бюллетеней и собственников квартир в жилом доме на улице Сурикова, 60, литера Б, о переходе в результате изъятия документов для проведения экспертизы.

«Инициатор собрания, на котором, якобы, был решен вопрос о переходе, по закону должен быть собственником квартиры в данном доме. Они указали собственника, который давно продал эту квартиру. У них реестры собственников неактуальны», — отметила госпожа Адаева.

Также среди подписей других жильцов был отмечен собственник, умерший до даты проведения собрания.

Как ранее сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю, документы о смене управляющей компании домов на улице Сурикова, 60.ю литеры А, Б и В, были изъяты у жилкомиссии региона для решения вопроса о проведении экспертизы на подлинность подписей жильцов.

Подробнее о разбирательствах коммунальных служб в Геленджике — в материале «Ъ-Кубань» «”Комендантъ” пришел нежданно».

Анастасия Донскова

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