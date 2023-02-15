Полиция проверит подлинность документов о переходе домов в Геленджике в новороссийскую УК

Полиция проверит на подлинность документы о переходе трех многоквартирных домов в Геленджике под управление компании «Комендантъ» из Новороссийска. Сведения об этом «Ъ-Кубань» подтвердили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Документы о переходе под управление сторонней организации были поданы в краевую жилинспекцию. После изъятия и изучения бумаг будет принято решение о проведении экспертизы, которая установит подлинность подписей в решении собственников о смене управляющей организации и бюллетеней.

Как стало известно «Ъ-Кубань» ранее, жители трех домов на улице Сурикова в Геленджике намерены оспорить переход под управление «Коменданта», поскольку считают, что документы-основания для данной операции были фальсифицированы. В отделе полиции Геленджика было принято заявление о правонарушении по ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов).

Как сообщает «Горожанин», в июле прошлого года управляющая компания «Заря» из Геленджика заявила о незаконном переходе под управление УК «Комендантъ» 73 домов в однодневный срок.

Подробнее о конфликте интересов черноморских коммунальщиков — в материале «Ъ-Кубань» «"Комендант" пришел нежданно».

Анастасия Донскова

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