«Комендантъ» пришел нежданно

В Геленджике жильцы трех многоквартирных домов по улице Сурикова направили в полицию заявление о незаконной, по их мнению, смене управляющей организации ТСН «Южный Квартал», обслуживающей их недвижимость с 2015 года, на новороссийскую УК «Комендантъ». Собственники жилья утверждают, что договор с новым поставщиком коммунальных услуг был составлен якобы на основе общего собрания, участия в котором они не принимали. Соучредитель УК «Комендантъ» заявила о корпоративном конфликте в ООО и тоже обратилась в полицию. Юристы советуют собственникам жилья обратиться с исками к УК «Комендантъ» о признании недействительным решения общего собрания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Кубань» Фото: «Ъ-Кубань»

В адрес геленджикского ТСН «Южный Квартал» по внутренней информационной системе ЖКХ (ГИС ЖКХ) в конце января пришло письмо от Госжилинспекции Кубани (копия есть в распоряжении «Ъ-Кубань») о переходе жилых домов на улице Сурикова (литеры А, Б и В), которые предприятие обслуживает с 2015 года, под управление ООО «Комендантъ» из Новороссийска. Договор на управление домами был заключен на основе решения собственников жилья, якобы вынесенного на общем собрании 12 декабря 2022 года. Как утверждают представители «Южного квартала» и сами жильцы, никакого собрания в этот день не проходило, решение о смене управляющей организации никто не принимал.

По словам одного из жильцов дома по улице Сурикова, пожелавшего остаться неизвестным, он узнал о смене управляющей его домом организации из сообщения в чате товарищества собственников недвижимости в мессенджере. «Нашим ТСН я доволен, с работой они справляются. Ничего не подписывал, никто не приходил, не говорил о смене управляющей компании. О собрании не в курсе, как и большинство собственников. У меня нет никакого желания переходить под управление другой компании, тем более из Новороссийска»,— рассказал собеседник «Ъ-Кубань».

Руководство «Южного квартала» считает, что протокол собрания собственников квартир и бюллетени могли быть подделаны. Об этом говорится в тексте обращения организации в отдел МВД России по Геленджику (есть в распоряжении «Ъ-Кубань») по факту преступления, предусмотренного ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов). Данное заявление, по словам юриста ТСН Натальи Адаевой, подписали более 100 жильцов дома. В ГУ МВД России по Краснодарскому краю подтвердили регистрацию заявления в дежурной части геленджикского отдела полиции. По данному факту организована проверка.

«Информацию о договоре представитель УК "Комендантъ" нам не предоставил, чем нарушил требования жилищного кодекса. Они напрямую отвезли и договор управления, и протокол, и бюллетени в Госжилинспекцию по Краснодарскому краю, минуя нас»,— отметила юрист.

Представители «Южного Квартала» направили запрос в адрес Госжилиспекции края о предоставлении копий договора и протокола собрания через внутренний документооборот. По словам Натальи Адаевой, единственным оптимальным вариантом оставить дом под управлением ТСН является экстренное собрание собственников и новое голосование за компанию, которая будет заниматься управлением домов. Эти процедуры необходимо провести до перехода домов под лицензированное управление «Коменданта», назначенного на 14 февраля.

Согласно сведениям ЕИС ТСЖ, в трех домах под управлением «Южного квартала» расположены 411 квартир и 291 нежилое помещение, зарегистрированные в общей сложности на 730 собственников. По словам юриста ТСН, в обычном режиме подготовка к собранию занимает два месяца, но в данной ситуации организации пришлось уложиться в недельный срок при расчете, что очная часть собрания займет три дня. Еще неделя необходима для подсчета голосов и подготовки протокола.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «УК "Комендантъ"» зарегистрировано в 2021 году в Новороссийске. В качестве юридического адреса компании указана жилая квартира в доме на улице Хворостянского. Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе является основным видом деятельности предприятия. Соучредителями компании являются Наталья Шевченко (66,67% в УК) и Алексей Бирюков (33,33%). В 2021 году организация понесла убытки в размере 67 тыс. руб. Согласно открытым данным ГИС ЖКХ, под управлением «Коменданта» находятся пять многоквартирных домов в Геленджике, расположенных по улицам Кирова, 120; Советская, 74; Майская, 5; Озерная, 29 и Озерная, 50. Один из домов перешел в управление компании с 1 января текущего года, три объекта — с февраля. Дольше всего компания обслуживает жилой дом на улице Советской — с апреля 2022 года.

На звонки «Ъ-Кубань» по указанным в ЕИС ЖКХ телефонам УК «Комендантъ» не ответили, но удалось связаться с одним из учредителей компании — Натальей Шевченко, которая рассказала, что между руководством «Коменданта» произошел корпоративный конфликт. Деятельностью управляющей компании, по ее словам, сейчас фактически занимается соучредитель Алексей Бирюков. «Деятельность ведет второй учредитель, который до недавнего времени являлся директором компании. Смена руководителей происходит без моего ведома и участия»,— отметила госпожа Шевченко.

Наталья Шевченко предполагает, что смена руководства УК могла произойти с использованием поддельных документов. В связи с этим она тоже направила заявление в правоохранительные органы о возможном преступлении, предусмотренном ст. 185.5 УК РФ (фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества).

Наталья Адаева сообщила «Ъ-Кубань», что попытки связаться со вторым учредителем фирмы — Алексеем Бирюковым по номерам телефонов, указанным в ЕИС ЖКХ, не удались — на звонки отвечают посторонние люди, не связанные с организацией.

ТСН «Южный квартал», по сведениям «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в 2014 году в Геленджике. Председателем является Вячеслав Черепов. Профиль предприятия — управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе. Согласно данным ЕИС ТСЖ, в управлении организации находятся три дома на улице Сурикова в Геленджике, в отношении которых и решается вопрос о переходе в новороссийскую УК. В 2017 году выручка «Южного квартала» составила 13,3 млн руб., в 2021 году — 48 тыс. руб.

Юрист адвокатского бюро Mialegis Валерия Журбенко отмечает, что в судебной практике распространены случаи, когда жильцы многоквартирных домов оспаривают переход под управление других жилкомпаний, считая, что это произошло на основании фальсифицированного решения общего собрания собственников с поддельными подписями. «При таких обстоятельствах собственники многоквартирного дома могут обратиться с исковым заявлением к управляющей компании о признании недействительным решения общего собрания собственников. Суды удовлетворяют требования с учетом исследования факта подделки подписей жильцов, руководствуясь ст. 184 ГК, в силу которой решение собрания признается недействительным по ряду оснований: нарушение порядка созыва, подготовки и проведения собрания, существенное нарушение правил составления протокола»,— поясняет юрист.

Анастасия Донскова

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