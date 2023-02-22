В Екатеринбурге прошел патриотический митинг-концерт «Слава героям России»

Патриотический митинг-концерт «Слава героям России», посвященный Дню защитника Отечества, состоялся в Екатеринбурге в среду, 22 февраля. Днем у стадиона «Екатеринбург-арена» собрались около 5 тыс. человек, среди них были студенты, общественники и политические партии. На экранах во время мероприятия показывали интерактивную выставку «Герои и подвиги». Зрителям раздавали агитационные газеты.

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Концерт начался с гимна Российской Федерации. Первым на сцене выступил вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов. «Сегодня, как никогда, этот праздник актуален, поскольку нет у России друзей, кроме армии и флота. Мы видим, что сегодня наши военнослужащие защищают западные рубежи родины от попыток разрушить наше государство. Я хочу поздравить всех, кто в Свердловской области работает на нашу победу! Мы обязательно победим!»,— сказал он.

Перед екатеринбуржцами выступил коллектив Уральского театра эстрады. Под песню Олега Газманова «Вперед, Россия!» участники митинга подняли партийные флаги. С предстоящим праздником зрителей поздравила уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. «Вчера в послании президента РФ Федеральному собранию прозвучала очень яркая фраза: "На поле боя победить Россию невозможно". Я также бы хотела всем нам пожелать и дальше работать на эту победу. Желаю, чтобы следующий праздник мы встретили уже с настоящими победителями»,— отметила омбудсмен.

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Вернувшийся из зоны военной спецоперации член координационного совета ВОО «Молодая гвардия Единой России» Артем Николаев поблагодарил свердловчан за поддержку военнослужащих. «Скажу честно, ваша поддержка очень чувствуется там, на передовой. Буквально, на прошлой неделе я вернулся из зоны СВО. Сегодня я вышел в форме, потому что я в отпуске. Контракт не закончился. Сейчас, действительно, непростое время, но мы справимся»,— сказал господин Николаев.

Завершился митинг концерт песней Дениса Майданова «Флаг моего государства» в исполнении уральских артистов. Напомним, сегодня патриотические митинги-концерты проходят по всей стране. В Москве на мероприятии выступили Григорий Лепс, «Любэ», Олег Газманов. С сообщением выступил президент России Владимир Путин.

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Диана Сунагатуллина