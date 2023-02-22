Прокатная десятка

23 февраля в прокат выходит ряд фильмов, среди которых российский триллер «Бешенство» с Алексеем Серебряковым в главной роли и британо-французская драма «Сын» с Хью Джекманом и Энтони Хопкинсом. Что посмотреть в кино на февральских выходных — в подборке «Ъ».
Моя пиратская свадьба
- Режиссер: Джейсон Мур
- В ролях: Дженнифер Лопес, Джош Дюамель, Ленни Кравиц, Дженнифер Кулидж, Соня Брага, Чич Марин
- Жанр: боевик, мелодрама, комедия / США / 100 мин.
- Слоган: «В горе и в радости»
- В прокате: с 14 февраля
Кинокритик Юлия Шагельман: «С Дарси (Лопес) и Томом (Дюамель) мы знакомимся вечером накануне их свадьбы на затерянном в океане филиппинском острове. Авторы сразу хотят подчеркнуть, что у них тут не самый стандартный ромком, устроив гендерный перевертыш. Из двоих влюбленных именно Том мечтает об идеальной свадьбе, на подготовку которой он потратил целый год, заказывая индивидуальный дизайн салфеток и собственными руками приклеивая гирлянды из лампочек к ананасам. А Дарси и рада была бы просто расписаться в мэрии, но уступила жениху, а теперь старается пережить праздничные мероприятия с помощью коктейлей…
Главной темой и источником смешных ситуаций в фильме станут вовсе не только сложные семейные взаимоотношения. Наутро на свадьбе появляются новые незваные гости: пираты, которые берут всю компанию в заложники и требуют у отца Дарси выкуп в $45 млн. По счастью, самим молодоженам удается избежать плена, так что именно им придется спасать всех остальных, носясь по острову в свадебных нарядах и ликвидируя пиратов с помощью лака для волос, гранат и кухонной утвари, а заодно учиться договариваться и доверять друг другу, чего, как выясняется, до свадьбы они сделать не успели».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «В самых брачных красках».
Снежная королева: Разморозка
- Режиссеры: Алексей Цицилин, Андрей Кореньков
- Жанр: мультфильм, детский, приключения, семейный / Россия / 75 мин.
- В прокате: с 16 февраля
Кинопрокатчик «Вольга»: «Озорная и смелая волшебница Айла, дочь Снежной Королевы, случайно выпускает на волю злых Ледяных Духов. Теперь, чтобы спасти все миры от вечной зимы, Айла должна отправиться на поиски Кая и Герды, собрать команду верных друзей и научиться владеть своей магией. Вместе им предстоит захватывающее приключение, ведь настоящая дружба способна растопить любой лед».
Винни-Пух: Кровь и мед
- Режиссер: Рис Фрейк-Уотерфилд
- В ролях: Крейг Дэвид Доусетт, Крис Корделл, Николай Леон
- Жанр: ужасы / Великобритания / 84 мин.
- Слоган: «Это не сказка на ночь»
- В прокате: с 16 февраля
Обзор «Ъ-Weekend»: «Когда-то Кристофер Робин встретил в Стоакровом лесу так называемых гибридов с именами Сова, Кролик, Ослик, Пятак и Винни. Все детство он провел в компании этих странных существ, подкармливая их и вовлекая в игры, а потом пришло время поступать в колледж — и юноша уехал. Гибриды оголодали, съели Ослика — и несколько помутились в рассудке, затаив кровавую обиду на конкретного человека и человечество вообще. Пять лет спустя отучившийся на врача Робин (Николай Леон) вернется в лес вместе с супругой — и застанет уже не друзей детства, а диких тварей».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ-Weekend» «Слэшер снова в меде».
После Янга
- Режиссер: Когонада
- В ролях: Колин Фаррелл, Джоди Тернер-Смит, Хейли Лу Ричардсон, Джастин Х. Мин
- Жанр: фантастика, драма / США / 96 мин.
- В прокате: с 16 февраля
Обзор «Ъ-Weekend»: «Не столь отдаленное экологичное и этичное будущее. В семье меланхоличного чаеторговца Джейка (Колин Фаррелл) и вечно занятой Киры (Джоди Тернер-Смит) горе: сломался домочадец-техносапиенс, а проще говоря, робот Янг (Джастин Х. Мин), к которому так привязалась их приемная дочь Мика. Для девочки андроид стал старшим братом, для приемных родителей — гарантией того, что Мика не растеряет свои китайские корни. Он учил ее основам родной культуры: китайскому языку, китайским обычаям, китайской истории. А еще, кажется, чему-то большему. И вот обидное замыкание. Клавиша перезагрузки ничего не дала, в гарантийном ремонте пожали плечами и взяли $250, неавторизованный инженер-конспиролог предложил вскрытие вопреки корпоративным условиям эксплуатации. Мика в трауре, она не желает ходить в школу, сомневается в родителях, и Джейку нужно пошевеливаться, ведь скоро биологические части робота начнут разлагаться.
Блуждая от одного сисадмина к другому, Джейк постепенно свыкается с мыслью о том, что Янга уже не починишь, но, когда один из них выковыривает из техносапиенса экспериментальный блок памяти, хозяин решает изучить сотни гигабайт обрывочных цифровых воспоминаний. И тут оказывается, что андроиды не только видят во сне электроовец, но, как карамзинская Лиза, чувствовать умеют».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ-Weekend» «Ремонт человека».
Праведник
- Режиссер: Сергей Урсуляк
- В ролях: Александр Яценко, Сергей Маковецкий, Федор Добронравов, Евгений Ткачук
- Жанр: драма, военный, история / Россия / 140 мин.
- В прокате: с 16 февраля
Кинокритик Юлия Шагельман: «В фокусе картины не только страдания еврейского народа, но главным образом свершения народа советского, воплощением которого становится Николай Киселев (Александр Яценко), до войны работавший бухгалтером и ставший героем практически вынужденно. Некоторые щекотливые моменты авторы фильма по доброй традиции пропускают: например, тот факт, что после окончания своей миссии Киселев был немедленно арестован военной контрразведкой как дезертир и его спасло только обращение к секретарю ЦК КП(б) Белоруссии Пономаренко тех, кого он прежде спас. До конца жизни Киселев практически не рассказывал о своем подвиге, и, думается, не только из природной скромности. Тем не менее "список Киселева" был обнаружен в архивах, а в 2005 году в Израиле ему присвоили звание Праведника народов мира, которым удостаивают неевреев, спасавших евреев от геноцида. История получения им этого звания (в вольной интерпретации) служит рамкой для сюжета фильма».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Список Киселева».
Снег, сестра и росомаха
- Режиссер: Роман Михайлов
- В ролях: Федор Лавров, Екатерина Старателева, Кирилл Полухин, Юлия Марченко
- Жанр: мелодрама / Россия / 79 мин.
- В прокате: с 16 февраля
Кинокритик Михаил Трофименков: «Снега на экране действительно по горло. Сестра Елены (Екатерина Старателева) давно уже покончила с собой и только незримо участвует в действии. Как, впрочем, и росомаха, которой в незапамятном детстве пугал внучка Колю (Федор Лавров) дедушка.
Спустя годы Елена — по стопам репрессированного в андроповские годы отца — станет сектантской проповедницей. А Коля — ментом под прикрытием, отлавливающим наркобарыг, но отнюдь не чуждым психоделическим улетам на цыганских хатах. Впрочем, сегодня — барыг, завтра — сектантов, причисленных к экстремистам,— какая разница.
Так и хочется мелодраматически воскликнуть: тут-то они, потенциальная жертва и потенциальный каратель, и встретились. А вот и нет. Весь фильм они будут — спасибо ошибке телефонного оператора — лишь разговаривать по мобильникам и искренне любить друг друга на расстоянии. И, что самое удивительное, в эту удаленную любовь брутального охотника за наркоманскими телами и обворожительной охотницы за душами веришь безоговорочно».
Подробнее о фильме — в материале «Сказка для странных».
Бешенство
- Режиссер: Дмитрий Дьяченко
- В ролях: Алексей Серебряков, Всеволод Володин, Евгений Ткачук, Георгий Дронов, Анна Уколова
- Жанр: триллер / Россия / 100 мин.
- Слоган: «Выжить можно только вместе»
- В прокате: с 23 февраля
Кинопрокатчик «Вольга»: «В тайге разгорается эпидемия бешенства среди диких животных. В это время отец привозит своего сына в охотничий домик, чтобы передержать его там во время ломки. Вместе они оказываются в смертельной западне».
Рыцарь теней
- Режиссер: Янь Цзя
- В ролях: Джеки Чан, Элейн Чжун, Этан Жуань
- Жанр: фэнтези, боевик, комедия / Китай / 108 мин.
- Слоган: «Главная битва тысячи вселенных»
- В прокате: с 23 февраля
Кинопрокатчик «Capella Film»: «Волшебник Пу Сунлин — охотник на колдунов из других измерений. Он живет на вершине горы вместе со своими помощниками, веселыми гоблинами. Помогая поймать похитителя драгоценностей, Пу встречает опасного соперника. Эта могущественная колдунья вместе со своей сестрой питается душами молодых девушек, пообещав им вечную красоту. Новое дело пугает Пу, но он не привык отступать».
Сын
- Режиссер: Флориан Зеллер
- В ролях: Хью Джекман, Лора Дерн, Ванесса Кирби, Зен МакГрат, Энтони Хопкинс
- Жанр: драма / Великобритания, Франция / 123 мин.
- В прокате: с 23 февраля
Кинокритик Юлия Шагельман: «Темы здесь рассматриваются практически такие же, как в "Отце", и они, что называется, триггерные: непонимание между поколениями, психические расстройства, родительские тревоги за детей и чувство вины перед ними, недостаточного соответствия своей ответственной роли…
По иронии главным героем фильма, несмотря на его название, снова становится отец, правда, гораздо более молодой и активный, чем в предыдущей картине. Питер (Джекман), успешный юрист, живет с молодой женой Бет (Кирби) и новорожденным сыном на Манхэттене, в стильной квартире, напоминающей необжитую иллюстрацию из интерьерного журнала. Несмотря на то что в дальнейшем многократно прозвучат упреки, что главный приоритет для Питера — это его работа, он кажется вполне заботливым мужем и папой, пока на его пороге не появляется бывшая жена Кейт (Дерн). Она сообщает, что с их сыном, 17-летним Николасом (Зен Макграт), творится что-то неладное: оказывается, он уже месяц не ходил в школу, все это время врал матери и вообще ведет себя странно. Питер, который, судя по всему, после развода уделял мальчику не так уж много внимания, активно включается: соглашается, чтобы Николас переехал к нему, находит ему новую школу и, кажется, собирается исправить все свои ошибки разом».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Муки чада».
Марлоу
- Режиссер: Нил Джордан
- В ролях: Лиам Нисон, Алан Молони, Дайан Крюгер, Стелла Стокер
- Жанр: триллер, криминал, детектив / США, Ирландия, Франция / 109 мин.
- Слоган: «Каждая тайна должна иметь свою звезду на Аллее славы»
- В прокате: с 23 февраля
Кинопрокатчик «Парадиз»: «Неприятности в делах и одиночество частного детектива Филипа Марлоу не сулят в будущем ничего хорошего. Но появляется ослепительная блондинка, которая просит найти ее бывшего. Поиск возлюбленного прекрасной незнакомки оказывается лишь малой частью большой загадки».