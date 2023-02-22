Прокатная десятка

Кинокритик Юлия Шагельман: «С Дарси (Лопес) и Томом (Дюамель) мы знакомимся вечером накануне их свадьбы на затерянном в океане филиппинском острове. Авторы сразу хотят подчеркнуть, что у них тут не самый стандартный ромком, устроив гендерный перевертыш. Из двоих влюбленных именно Том мечтает об идеальной свадьбе, на подготовку которой он потратил целый год, заказывая индивидуальный дизайн салфеток и собственными руками приклеивая гирлянды из лампочек к ананасам. А Дарси и рада была бы просто расписаться в мэрии, но уступила жениху, а теперь старается пережить праздничные мероприятия с помощью коктейлей…

Главной темой и источником смешных ситуаций в фильме станут вовсе не только сложные семейные взаимоотношения. Наутро на свадьбе появляются новые незваные гости: пираты, которые берут всю компанию в заложники и требуют у отца Дарси выкуп в $45 млн. По счастью, самим молодоженам удается избежать плена, так что именно им придется спасать всех остальных, носясь по острову в свадебных нарядах и ликвидируя пиратов с помощью лака для волос, гранат и кухонной утвари, а заодно учиться договариваться и доверять друг другу, чего, как выясняется, до свадьбы они сделать не успели».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «В самых брачных красках».