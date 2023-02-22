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«Авито»: спрос на новостройки в Нижнем Новгороде упал на 23% в начале года

Спрос на покупку квартир в новостройках Нижнего Новгорода в январе-феврале 2023 года сократился на 23,4% к уровню прошлого года, по данным сервиса «Авито Недвижимость». В компании объясняют тенденцию «нестабильным новостным фоном» и «общей экономической ситуацией».

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В России в среднем спрос на новостройки упал на 36%. Заметнее всего – в Калининграде (-63,7%), Саратове (-63%) и Ставрополе (-57,8%). В «Авито» отметили, что Калининград стал единственным городом в стране, где в годовом выражении цены на жилье снизились – на 7,8%. Как ранее сообщалось, в Нижнем Новгороде квартиры в новостройках подорожали на 21% по сравнению с 2022 годом.

«Некоторые пользователи, которые в 2022 году готовы были вложиться в недвижимость, сейчас сомневаются и боятся идти на этот шаг из-за размытых перспектив будущего»,— комментирует руководитель направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев.

Анастасия Еремина

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