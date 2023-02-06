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«Циан»: жилье в нижегородских новостройках подорожало на 21% за год

Стоимость квартир в новостройках Нижнего Новгорода выросла до 144,3 тыс. руб. за кв. м в феврале 2023 года, по данным аналитиков «Циан». Цены выросли на 21,2% к уровню прошлого года и на 1,9% с начала 2023 года.

Средняя стоимость новостроек в российских городах-миллионниках к февралю достигла 140 тыс. руб., увеличившись за месяц на 1,1%.

Эксперты не ждут роста цен на недвижимость в ближайшей перспективе и считают, что поведение потребителей будет определяться общими экономическими и геополитическими факторами.

Подробнее о ситуации на рынке – в материале «Ъ» «Цены следуют за спросом».

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