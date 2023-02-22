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Вейделевский район Белгородской области возглавил Александр Алексеев

Главой администрации Вейделевского района Белгородской района стал Александр Алексеев. Присутствовавшие на заседании райсовета 23 депутат единогласно поддержали его кандидатуру, сообщили в администрации муниципалитета.

Александр Алексеев родился в Волоконовском районе. Окончил Новооскольский сельскохозяйственный техникум по специальности «техник-менеджер» и заочно — Белгородский университет потребительской кооперации по специальности «экономика и управление на предприятии». Карьеру начал в агропромышленном объединении Волоконовского района, затем перешел в администрацию муниципалитета. С 2014 года был первым заместителем главы по развитию сельских территорий и начальником управления сельского хозяйства. Около двух месяцев назад стал первым заместителем руководителя Вейделевского района.

На посту главы муниципалитета Александр Алексеев сменил Анатолия Тарасенко, который сложил полномочия в конце декабря 2022 года на фоне претензий силовиков. Прокуратура просила признать незаконным решение комиссии райсовета по урегулированию конфликта интересов со стороны господина Тарасенко. В феврале белгородское управление СКР возбудило уголовное дело о получении взятки против экс-главы. По версии следствия, в 2019 году Анатолий Тарасенко в сговоре с другими чиновниками получил от подрядчика по муниципальному контракту деньги за упрощение порядка приема выполненных работ со стороны заказчика.

Как и за что осудили бывшего главу Белгородского района Анатолия Попкова — читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Штраф оставили на добавку».

Александр Прытков

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