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Коммерсантъ FM
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В Албании задержали танкер, перевозивший российскую нефть

Полиция Албании 20 февраля задержала танкер под флагом Либерии, который в нарушение санкций осуществлял перевозку российской нефти. Объем партии нефти оценивается в 22,5 тыс. тонн, говорится в пресс-релизе на сайте полиции.

Танкер задержали в порту Дуррес в западной части Албании, его название не приводится. По данным правоохранительных органов, судно вышло из Азербайджана, после чего загрузило нефть в греческом порту Каламата с другого судна. На борту задержанного танкера находились 22 члена экипажа, у капитана изъяли судоходную документацию.

«Была организована и продолжается полицейская операция под кодовым названием "Эмбарго", в рамках которой было заблокировано судно под либерийским флагом, перевозившее 22 500 тонн нефти по поддельным документам, которые должны были переправиться контрабандным путем в Албанию»,— рассказали в полиции.

С 5 февраля 2023 года действует эмбарго Евросоюза (ЕС) на российские нефтепродукты. В феврале страны Европы также утвердили потолок цен на нефтепродукты из России на уровне $100 за баррель. ЕС ожидает, что Россия будет ежедневно терять €300 млн из-за нефтяных санкций.

О ситуации на рынке — в публикации «Ъ FM» «Скидки прописали вручную».

Лаура Кеффер

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