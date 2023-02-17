Скидки прописали вручную

Власти вручную установили дисконты на российскую нефть, чтобы собрать больше налогов. 16 февраля законопроект сразу во втором и третьем чтениях приняла Госдума. Механизм предполагает, что в апреле налоги с нефтяников будут брать, исходя из скидки на Urals в $34 по отношению к Brent. В мае разница сократится до $31, а в июле до $25. Минфин считает именно такой спред справедливым, несмотря на то, что оценки международных агентств сильно отличаются. Поможет ли этот маневр российскому бюджету и рублю? Выяснял Даниил Бабкин.

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Принятый Госдумой закон — попытка решить одну из ключевых проблем российской экономики последних месяцев, причем в ручном режиме. За 2023 год Минфин планирует собрать больше 8 трлн руб. нефтегазовых доходов, но вызванные санкциями скидки на российское сырье оказались слишком большими.

Теперь власти будут их контролировать, по крайней мере, на бумаге. В таком случае реальные дисконты — проблема только нефтяных компаний, а бюджет будет получать столько денег, сколько установлено новым законом, пояснил старший научный сотрудник Финансового университета Станислав Митрахович:

«Правительство не собирается мешать компаниям давать скидки, если им это необходимо. То есть, крутитесь как хотите, договаривайтесь с индийскими, китайскими, арабскими трейдерами или перевозчиками, но налоги вы будете платить с некоторой индикативной цены Urals, которую мы сами нарисуем. Для этого возьмут стоимость Brent, который, в отличие от Urals, торгуется на бирже, и поэтому его цена понятна. Вот после этого установят размер дисконта, на который придется нефтяникам ориентироваться. А как они дальше смогут выкрутиться из ситуации, это их задача».

Насколько это справедливо, другой вопрос, как и то, почему дисконты отмеряются именно от Brent, североморского сорта, хотя основной поток российского сырья сейчас идет в Азию. Но получится ли достигнуть конкретной цели, поставленной Минфином, — собрать столько нефтегазовых доходов, сколько запланировано? Сейчас Brent торгуется примерно по $85, дисконт, который власти установят с июля 2023-го, будет на уровне $25. Соответственно, налоги будут взиматься с цены примерно в $60 долларов. Между тем в бюджете изначально заложено $70.

Несмотря на это, сумму, близкую к 8 трлн руб., собрать в госказну удастся, считает управляющий директор Газпромбанк Private Banking Егор Сусин: «Наверное, для Минфина эта история в целом позволит выйти на нефтегазовые доходы, близкие к тому плану, который сверстан на текущий год. По моему мнению, в среднем по году нужна налогооблагаемая цена около $60 за баррель.

Вместе с тем есть и другие нефтегазовые доходы для наполнения бюджета. В частности, на 50 млрд руб. в месяц увеличен НДПИ для "Газпрома". Также будет ряд других статей дохода, которые связаны с пересмотром налогообложения нефтегазовой отрасли. Так что в текущей ситуации достаточно $60 за баррель. Но тут многое, конечно, зависит и от курса рубля».

Рубль же на падение нефтегазовых доходов в последние два месяца отреагировал болезненно. Если в начале декабря 2022 года, еще до введения потолка цен на российское топливо, он торговался по $61 за доллар, то позже вернулся к значениям апреля прошлого года, — около 75.

И вряд ли новая налоговая система что-то сильно изменит в этой сфере, отметил директор по инвестициям компании «Локо-Инвест» Дмитрий Полевой: «Где-то с августа 2023-го Минфин будет выходить в режим устойчивых покупок валюты, поэтому при прочих равных поддержка рубля со стороны бюджета в ближайшие месяцы будет сокращаться, потом уходить в ноль. Во втором полугодии возникнет дополнительный спрос на валюту.

Но более высокие налоги потребуют от экспортеров более высоких продаж валюты для их выплаты, поэтому здесь я бы не говорил о том, что эти инновации непременно негативны для курса рубля. Базовым диапазоном мы по-прежнему видим уровни от 68 руб. до 77 руб. за доллар, но волатильность может быть высокая».

Так что, возможно, ограничение дисконтов поможет Минфину решить проблему нефтегазовых поступлений в бюджет в этом году. Но собеседники “Ъ FM” отмечают, что долго такой механизм работать не может, и властям придется искать данные для подсчета реальной цены нефти, которые будут более релевантными, чем установленные вручную дисконты.

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