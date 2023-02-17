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Коммерсантъ FM
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Скидки прописали вручную

Каким будет влияние дисконта на нефть на бюджет РФ и курс рубля

Власти вручную установили дисконты на российскую нефть, чтобы собрать больше налогов. 16 февраля законопроект сразу во втором и третьем чтениях приняла Госдума. Механизм предполагает, что в апреле налоги с нефтяников будут брать, исходя из скидки на Urals в $34 по отношению к Brent. В мае разница сократится до $31, а в июле до $25. Минфин считает именно такой спред справедливым, несмотря на то, что оценки международных агентств сильно отличаются. Поможет ли этот маневр российскому бюджету и рублю? Выяснял Даниил Бабкин.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Принятый Госдумой закон — попытка решить одну из ключевых проблем российской экономики последних месяцев, причем в ручном режиме. За 2023 год Минфин планирует собрать больше 8 трлн руб. нефтегазовых доходов, но вызванные санкциями скидки на российское сырье оказались слишком большими.

Теперь власти будут их контролировать, по крайней мере, на бумаге. В таком случае реальные дисконты — проблема только нефтяных компаний, а бюджет будет получать столько денег, сколько установлено новым законом, пояснил старший научный сотрудник Финансового университета Станислав Митрахович:

«Правительство не собирается мешать компаниям давать скидки, если им это необходимо. То есть, крутитесь как хотите, договаривайтесь с индийскими, китайскими, арабскими трейдерами или перевозчиками, но налоги вы будете платить с некоторой индикативной цены Urals, которую мы сами нарисуем. Для этого возьмут стоимость Brent, который, в отличие от Urals, торгуется на бирже, и поэтому его цена понятна. Вот после этого установят размер дисконта, на который придется нефтяникам ориентироваться. А как они дальше смогут выкрутиться из ситуации, это их задача».

Как решение РФ снизить добычу сырья отразится на мировых рынках

Как решение РФ снизить добычу сырья отразится на мировых рынках

Насколько это справедливо, другой вопрос, как и то, почему дисконты отмеряются именно от Brent, североморского сорта, хотя основной поток российского сырья сейчас идет в Азию. Но получится ли достигнуть конкретной цели, поставленной Минфином, — собрать столько нефтегазовых доходов, сколько запланировано? Сейчас Brent торгуется примерно по $85, дисконт, который власти установят с июля 2023-го, будет на уровне $25. Соответственно, налоги будут взиматься с цены примерно в $60 долларов. Между тем в бюджете изначально заложено $70.

Несмотря на это, сумму, близкую к 8 трлн руб., собрать в госказну удастся, считает управляющий директор Газпромбанк Private Banking Егор Сусин: «Наверное, для Минфина эта история в целом позволит выйти на нефтегазовые доходы, близкие к тому плану, который сверстан на текущий год. По моему мнению, в среднем по году нужна налогооблагаемая цена около $60 за баррель.

Вместе с тем есть и другие нефтегазовые доходы для наполнения бюджета. В частности, на 50 млрд руб. в месяц увеличен НДПИ для "Газпрома". Также будет ряд других статей дохода, которые связаны с пересмотром налогообложения нефтегазовой отрасли. Так что в текущей ситуации достаточно $60 за баррель. Но тут многое, конечно, зависит и от курса рубля».

Рубль же на падение нефтегазовых доходов в последние два месяца отреагировал болезненно. Если в начале декабря 2022 года, еще до введения потолка цен на российское топливо, он торговался по $61 за доллар, то позже вернулся к значениям апреля прошлого года, — около 75.

Почему российский бюджет настроился на дефицит

Почему российский бюджет настроился на дефицит

И вряд ли новая налоговая система что-то сильно изменит в этой сфере, отметил директор по инвестициям компании «Локо-Инвест» Дмитрий Полевой: «Где-то с августа 2023-го Минфин будет выходить в режим устойчивых покупок валюты, поэтому при прочих равных поддержка рубля со стороны бюджета в ближайшие месяцы будет сокращаться, потом уходить в ноль. Во втором полугодии возникнет дополнительный спрос на валюту.

Но более высокие налоги потребуют от экспортеров более высоких продаж валюты для их выплаты, поэтому здесь я бы не говорил о том, что эти инновации непременно негативны для курса рубля. Базовым диапазоном мы по-прежнему видим уровни от 68 руб. до 77 руб. за доллар, но волатильность может быть высокая».

Так что, возможно, ограничение дисконтов поможет Минфину решить проблему нефтегазовых поступлений в бюджет в этом году. Но собеседники “Ъ FM” отмечают, что долго такой механизм работать не может, и властям придется искать данные для подсчета реальной цены нефти, которые будут более релевантными, чем установленные вручную дисконты.

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