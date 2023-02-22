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Коммерсантъ FM
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Владимир Путин примет Ван И

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что сегодня, 22 февраля, Владимир Путин примет члена Политбюро ЦК КПК, заведующего канцелярией ЦК КПК по иностранным делам Ван И. Он прибыл в Москву на этой неделе.

Ван И

Ван И

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Ван И

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Путин примет находящегося с рабочим визитом в Москве члена Политбюро ЦК Компартии Китая Ван И, который занимается вопросами внешней политики Китая»,— рассказал господин Песков во время пресс-колла. Он уточнил, что встреча состоится примерно через час.

Также представитель Кремля уточнил, что о возможной встрече с председателем КНР Си Цзиньпином будет проинформировано.

21 февраля Ван И также встретился с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым. Китайский МИД сообщил, что стороны среди прочего «выразили готовность противостоять запугиваниям». Сегодня китайский дипломат также провел переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Российский министр сказал, что отношения двух стран динамично развиваются, «несмотря на высокую турбулентность на мировой арене».

О поездке Ван И в Москву читайте в колонке Сергея Строканя «Операция "И"».

Лаура Кеффер

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