Politico: ЕС обсудит увеличение срока продления санкций против России до девяти месяцев

Послы стран Евросоюза (ЕС) сегодня, 22 февраля, обсудят возможность увеличить срок продления антироссийских санкций с шести до девяти месяцев. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники. По их данным, изначально хотели увеличить срок до 12 месяцев, но эту инициативу не поддерживает Венгрия.

ЕС рассматривает десятый пакет санкций против России. Обнародовать его планируют в пятницу, 24 февраля, в день годовщины военной операции РФ на Украине. ЕС планирует, в частности, закрыть лазейки в уже принятых ограничениях, также санкции затронут российский экспорт на €11 млрд и еще четыре банка, включая Альфа-банк.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер