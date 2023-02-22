Первую партию казахстанской нефти отправят в Германию сегодня

Казахстан планирует сегодня, 22 февраля, направить первую партию нефти в Германию. Об этом сообщил министр энергетики республики Болат Акчулаков.

«Думаю, сегодня закончат (необходимые процедуры.— "Ъ") и сегодня может быть отгрузка»,— рассказал господин Акчулаков журналистам (цитата по «Интерфаксу»).

В компании «КазТрансОйл» говорили, что в феврале намерены транспортировать 20 тыс. тонн казахстанской нефти по нефтепроводу «Дружба» в Германию. Точные сроки поставок там не называли.

29 января «Транснефть» получила заявку от Казахстана на прокачку нефти в Германию по «Дружбе». Она включала резервирование дополнительных мощностей нефтепровода в объеме 1,2 млн тонн на 2023 год. Reuters сообщало, что Казахстан отправит в Германию 100 тыс. тонн нефти по трубопроводу «Дружба» в марте.

О поставках казахстанской нефти ФРГ — в публикации «Ъ» «Германия наскребла казахстанской нефти».