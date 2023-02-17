Reuters: Казахстан отправит в Германию 100 тыс. тонн нефти по «Дружбе» в марте

Казахстан поставит в Германию 100 тыс. тонн нефти по трубопроводу «Дружба» из ресурсов компании «Казмунайгаз». Об этом сообщили Reuters два источника, знакомые с планами казахстанских экспортеров.

Часть сырья поступит из доли «Казмунайгаза» в консорциуме Karaсhaganak Petroleum Operating. По данным одного из источников, покупателем будет Sсhwedt Rosneft Deutschland, которая владеет НПЗ РСК Schwedt.

Германия перестала использовать трубопровод «Дружба» для поставок сырья из России и снабжает НПЗ Sсhwedt нефтью, доставляемой морским путем. Ранее завод получал почти все сырье для переработки по трубопроводу «Дружба».

Акционерами завода была «Роснефть» и итальянская Eni (54,17% и 8,33% соответственно). В сентябре власти Германии передали активы «Роснефти» в НПЗ в управление траста. «Роснефть» назвала это решение незаконным и заявила о намерении оспорить его в суде.

В 2023 году Россия должна поставить по трубопроводу «Дружба» в Германию 1,2 млн тонн казахстанской нефти, в том числе в первом квартале 300 тыс. тонн. Однако к середине февраля поставки не начались. Вице-министр энергетики Казахстана Асхат Хасенов заявил на этой неделе, что поставки по-прежнему планируется начать в феврале.

Как сообщили Reurters три источника, поставки нефти Казахстана в Германию по «Дружбе» откладывают из-за сложностей при согласовании коммерческих и юридических вопросов.

Анастасия Ларина