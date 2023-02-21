Которосльной набережной в Ярославле займется Зураб Церетели

Мэрия Ярославля и Российская академия художеств проведут совместный конкурс проектов благоустройства Которосльной набережной. Решение принято на встрече мэра Ярославля Артема Молчанова с президентом академии художеств Зурабом Церетели.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Власти Ярославля намерены развивать оба берега Которосли. Планируется сделать удобные выходы к реке и пешеходное пространство вокруг.

«Сделать единый пешеходный путь, начиная от Стрелки до Толбухинского моста и в обратном направлении по противоположному берегу — до храмового комплекса в Коровниках»,— обещает в своем телеграм-канале мэр Ярославля Артем Молчанов.

Также планируется создание улицы художников.

«На берегу Которосли смогут представлять свои работы сотни художников. Побережье подойдет для проведения традиционной биеннале в Ярославле»,— говорит господин Молчанов.

Сроки реализации проекта не называются.

Андрей Иванов