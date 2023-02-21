WADA подало апелляцию в CAS на решение РУСАДА по делу Валиевой

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд на решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА). В своем решении РУСАДА признало фигуристку Камилу Валиеву невиновной в употреблении допинга. Заявление размещено на сайте WADA.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Камил Валиева

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Камил Валиева

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Эксперты WADA считают неверным решение РУСАДА о том, что со стороны российской фигуристки Камилы Валиевой не было «никакой вины или халатности» в нарушении антидопинговых правил. РУСАДА проинформировало WADA о своем решении 13 января.

В иске WADA хочет добиться аннулирования всех результатов фигуристки, а также дисквалификации на четыре года (отсчет начинается с даты взятия проб — 25 декабря 2021 года). Решение WADA подать иск поддержали в Международном олимпийском комитете.

В декабре 2021 года WADA нашло в пробе 15-летней Камилы Валиевой следы запрещенного препарата — триметазидина. Результаты экспертизы объявили в феврале 2022 года, после окончания Олимпиады в Пекине. Камила Валиева заявила, что препарат мог попасть в ее организм случайно. Если ее признают виновной, российская команда лишится олимпийского золота за командный турнир в олимпиаде в Пекине.

Анастасия Ларина