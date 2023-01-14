МОК поддержал намерение WADA обжаловать решение РУСАДА по делу Валиевой

Международный олимпийский комитет (МОК) поддержал намерение Всемирного антидопингового агентства (WADA) обжаловать решение Дисциплинарного антидопингового комитета (ДАК) Российского антидопингового агентства (РУСАДА) по оправданию фигуристки Камилы Валиевой, которую ранее обвинили в использовании допинга.

13 января РУСАДА проинформировало WADA о своем решении по поводу спортсменки. Российское агентство установило, что, хотя Камила Валиева совершила нарушение антидопинговых правил, она не несет за это «никакой вины». Суд не наложил никаких санкций, за исключением аннулирования ее результатов на дату взятия пробы — 25 декабря 2021 года. В этот день Камила Валиева завоевала золотую медаль на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

«МОК приветствует заявление WADA о проведении полного обзора решения РУСАДА, чтобы рассмотреть дальнейшие действия и возможность скорейшего рассмотрения дела без дальнейших неоправданных задержек»,— сообщили в пресс-службе МОК (цитата по ТАСС).

В Олимпийском комитете добавили, что, лишь завершив рассмотрение дела, Международный союз конькобежцев сможет установить окончательные результаты командного турнира, а МОК — принять решение о распределении медалей.

25 декабря 2021 года WADA обнаружило в пробе 15-летней Камилы Валиевой следы запрещенного препарата триметазидин. Результаты экспертизы были обнародованы в феврале 2022 года, после Олимпиады в Пекине. Фигуристка утверждает, что препарат мог попасть в ее организм случайно.

Дарья Эрозбек