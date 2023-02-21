Краевой фонд капремонта обрел полноценного руководителя

Министерство ЖКХ и благоустройства Пермского края подвело итоги конкурса на замещение должности генерального директора регионального фонда капитального ремонта. Как сообщает пресс-служба министерства, его победителем стал Владимир Хлебников, более двух лет исполнявший обязанности руководителя организации. Трудовой договор с ним будет заключен в ближайшее время.

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Одним из приоритетов работы фонда господин Хлебников обозначил объединение в один лот разработку проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы для более качественного выполнения всего комплекса работ. Также в его планах — масштабирование механизма передачи функций техзаказчика муниципалитетам, который хорошо себя показал в ряде территорий. Кроме того, новый глава фонда считает важным больше привлекать к работам местных подрядчиков, что не только снижает затраты организаций, но и повышает ответственность перед жителями.

Должность гендиректора краевого фонда капремонта стала вакантной в январе 2021 года, когда возглавлявший организацию с 2017 года Дмитрий Баранов написал заявление об увольнении по собственному желанию после ЧП возле дома на ул. Краснова, 25, где из-за обрушения строительного перекрытия погибли две женщины. Исполняющим обязанности руководителя фонда был назначен Владимир Хлебников, в прошлом глава Кировского района Перми. В начале ноября 2022 года минЖКХ региона объявило конкурс, в результате которого должны были выбрать нового главу учреждения. Помимо господина Хлебникова на этот пост претендовали бывшая заместитель гендиректора фонда Наталья Киселева и пермский предприниматель Степан Ясырев.

Стоит отметить, что Владимир Хлебников стал вторым полноценным руководителем краевого фонда капремонта с момента создания организации в начале 2014 года. Все предыдущие руководители учреждения, за исключением господина Баранова, возглавляли фонд в статусе и. о. и не работали в нем дольше года.