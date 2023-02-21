У ярославской компании похитили 10 млн с помощью ЭЦП

Злоумышленники похитили с расчетного счета ярославской компании 10 млн руб., воспользовавшись действующей электронной подписью. Они провели операцию с помощью приложения банка. Об этом сообщили в аппарате уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

По словам руководителя компании, мошенники подключили с помощью ЭЦП мобильное приложение банка, привязав как принадлежащий директору компании номер телефона, который ему не принадлежал. Потом компанию подключили к системе быстрых платежей и за полчаса вывели со счета 10 млн руб., совершив 20 переводов на счета физлиц в другой банк.

В аппарате уполномоченного рассказали, что компания ранее не подключала мобильное приложение банка к данному счету и не переводила с него деньги на счета физических лиц. По информации аппарата, расследованием занимаются правоохранительные органы и служба безопасности банка. В банке сообщили, что такая ситуация произошла впервые. На контроль ситуацию взял бизнес-омбудсмен Альфир Бакиров.

Алла Чижова