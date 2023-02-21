Из-за нестабильной эпидситуации в Петербурге развернут новые койки для пациентов с COVID-19

В ближайшее время в двух петербургских больницах могут быть развернуты дополнительные койки для больных коронавирусной инфекцией. Об этом в эфире телеканала «Санкт-Петербург» рассказал глава городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

Ранее петербургский Роспотребнадзор заявлял о нестабильной эпидемиологической ситуации в Петербурге.

«С сегодняшнего дня согласовано увеличение числа коек в Госпитале для ветеранов войн, Александровская больница дополнительно развернет койки, а там уже будем смотреть по потребности. Потребуется — развернем дополнительно»,— сообщил господин Лисовец.

Если дальнейшего роста числа заболевших не будет, город обойдется текущими семью стационарами с ковидными отделениями, добавил глава комздрава. Сейчас в Петербурге, по данным ведомства, болеют ОРВИ, гриппом и коронавирусом почти 30 тыс. человек.

Сергей Яркин, Санкт-Петербург