Роспотребнадзор: ситуация с коронавирусом в Петербурге нестабильная

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 на территории Санкт-Петербурга нестабильная, в городе чередуются периоды роста и спада заболеваемости. Об этом рассказала главный санитарный врач города Наталия Башкетова.

«Это обусловлено рядом причин: циркуляция новых геновариантов; факторы, которые направлены на прерывание путей передачи, о которых мы неустанно говорим. (…) Это также циркуляция гриппа и ОРВИ, когда заболеваемость коронавирусной инфекцией пошла на спад»,— отметила госпожа Башкетова в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Она добавила, что эпидемия коронавируса еще не завершилась. На прошлой неделе в городе зафиксировали рост заболеваемости на 16,8%.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что ОРВИ, гриппом и коронавирусом на середину февраля болеют почти 30 тыс. петербуржцев.

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