Песков: Россия ищет дружелюбных отношений с миром

Россия не намерена противостоять кому-либо в мире, а, напротив, планирует выстроить дружелюбные отношения, основанные на взаимном уважении и доверии. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Страны поймут, что Россия не собирается противостоять кому-либо, Россия ищет дружелюбных отношений, основанных на взаимном уважении и доверии»,— сказал представитель Кремля в комментарии RT (цитата по ТАСС).

Дмитрий Песков добавил, что США управляют Европой, хотя многие страны хотели бы изменить подобные условия международных отношений. Он подчеркнул, что в связи с этим в Европе нет независимых государств, которые не обязаны слушать США при выстраивании своей политики.

Сегодня, 21 февраля, президент России Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному собранию, заявив о «жесткой лжи» стран Запада, которые «упивались своим вероломством», обманывая Москву.

Также сегодня проходит встреча президентов Польши и США Анджея Дуды и Джо Байдена. Польский президент в ходе встречи заявил, что Вашингтон поддерживает мировой порядок и безопасность Европы. Господин Дуда пообещал, что председательство Польши в Евросоюзе пройдет под лозунгом «Больше Америки в Европе».

Лусине Баласян