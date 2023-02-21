Путин: Запад на Украине играл «краплеными картами»

Президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию заявил о «жесткой лжи» стран Запада, которые «упивались своим вероломством», называя Минские соглашения спектаклем и блефом. По его словам, вместо спасения жизни людей на Донбассе Запад играл «краплеными картами».

Российский президент считает, что Запад решил «зонтиком прикрыться» от России, устанавливая в том числе американские военные базы по «всей планете». В свою очередь Москва, заявил господин Путин, получила прямой отказ на запрос о гарантиях безопасности, что доказывало нарастание угрозы.

«За долгие века колониализма, диктата, гегемонии они привыкли, что им все позволено. Привыкли плевать на весь мир. Оказалось, что также пренебрежительно и по-господски они относятся к народам своих собственных стран. Их они тоже цинично обманули баснями о поиске мира, о приверженности резолюциям СБ ООН по Донбассу»,— сказал Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что Россия защищает «свой дом и жизни людей», в то время как Запад стремится к безграничной власти. По его словам, в ответ на открытость России Запад приступил к лицемерному расширению НАТО. Владимир Путин утверждает, что Запад развязал «войну» на Украине, а Россия пытается ее остановить.

После начала спецоперации экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель, экс-президент Франции Франсуа Олланд и экс-президент Украины Петр Порошенко, участвовавшие в подписании Минских соглашений, заявили, что целью договора было получение времени для усиления украинской армии. В ответ Владимир Путин заявил о разочарованности, поскольку российская сторона доверяла своим партнерам во время подписания соглашений. Однако позже экс-помощник президента России Владислав Сурков заявил, что при разработке Минских соглашений не рассчитывал на их выполнение.

Лусине Баласян