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Коммерсантъ FM
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Президент Польши: председательство Варшавы в ЕС пройдет под лозунгом «Больше Америки в Европе»

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна в мае примет специальную резолюцию, чтобы председательство Варшавы в Евросоюзе, запланированное на 2025 год, прошло под лозунгом укрепления связей Европы и США.

Анджей Дуда

Анджей Дуда

Фото: Evelyn Hockstein, Reuters

Анджей Дуда

Фото: Evelyn Hockstein, Reuters

«"Больше Америки в Европе", более сильные связи ЕС с США, больше сотрудничества между ЕС и США в экономических вопросах и вопросах безопасности»,— уточнил господин Дуда (цитата по «РИА Новости»).

Ранее сегодня, 21 февраля, в Польшу прибыл президент США Джо Байден. Кроме двусторонней встречи с господином Дудой, американский президент также встретится с лидерами стран «Бухарестской девятки», генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и сотрудниками посольства США в Варшаве.

Ожидается, что глава Белого дома произнесет в Варшаве речь, которая в том числе, по словам представителей американской администрации, будет адресована президенту РФ Владимиру Путину и российскому народу.

Подробнее о визита Джо Байдена в Польшу — в материале «Ъ» «Польше, но не дальше».

Эрдни Кагалтынов

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