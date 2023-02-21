Дуда: Польша в безопасности благодаря вооруженным силам США

Президент Польши Анджей Дуда в ходе встречи с американским коллегой Джо Байденом заявил, что присутствие вооруженных сил США обеспечивает безопасность Польши. Господин Дуда также отметил необходимость расширения сотрудничества между Европой и США по вопросам безопасности и экономики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анджей Дуда

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Анджей Дуда

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«Ваш визит — важный знак безопасности, сигнал ответственности США за безопасность мира и Европы. Америка может поддерживать мировой порядок»,— обратился господин Дуда к господину Байдену (цитата по Reuters).

Анджей Дуда также подчеркнул, что своим приездом американский президент доказал, что Польша принимает правильные решения в отношении военной помощи Украине.

Джо Байден прибыл в Польшу в ночь на 21 февраля после необъявленного визита на Украину. Кроме двусторонней встречи с господином Дудой, американский президент также встретится с лидерами стран «Бухарестской девятки», генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и сотрудниками посольства США в Варшаве. Стороны, в частности, планируют обсудить поставки Киеву боевых самолетов.

Подробнее о визита Джо Байдена в Польшу — в материале «Ъ» «Польше, но не дальше».

Милена Костерева