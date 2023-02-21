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Возбуждено уголовное дело после проверки информации о чиновниках-браконьерах из Оренбуржья

Полиция возбудила уголовное дело о незаконной охоте (ст. 258 УК РФ) на границе Оренбуржья и Башкортостана. Оно расследуется в отношении неустановленного лица отделом дознания ОМВД России по Кугарчинскому району. Об этом «Ъ-Волга» сообщили в республиканском министерстве природопользования и экологии.

Перед этим депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн попросил руководство Генпрокуратуры и СК РФ взять на личный контроль расследование незаконной охоты на лосей на границе Оренбуржья и Башкирии. Накануне полиция задержала подозреваемых на снегоходах с тушами убитых животных.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Александр Хинштейн заявил, что преступление совершили высокопоставленные чиновники Оренбургской области. При этом силовики и правительство региона не комментируют ситуацию. Расследованием заинтересовался глава СК РФ.

Георгий Портнов

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