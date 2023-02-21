Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Глава СК РФ заинтересовался задержанием чиновников-браконьеров в Оренбуржье

Исполняющий обязанности руководителя следственного управления Следственного комитета России по Башкортостану Игорь Пашнин установит все обстоятельства незаконной охоты на границе республики и Оренбуржья и представит оперативный доклад в СК РФ. Соответствующее поручение дал глава ведомства Александр Бастрыкин. Об этом сообщает СК РФ.

«Глава СК России поручил следователям детально установить все обстоятельства незаконной охоты, проверить озвученную информацию и при наличии оснований дать надлежащую правовую оценку в соответствии с действующим законодательством»,– говорится в сообщении.

Фото: Следственный Комитет России

Фото: Следственный Комитет России

Ранее депутат Госдумы России Александр Хинштейн попросил руководство Генпрокуратуры и СК РФ взять на личный контроль расследование незаконной охоты на лосей на границе Оренбуржья и Башкирии. Перед этим правоохранители задержали подозреваемых на снегоходах с тушами убитых животных. Парламентарий утверждает, что преступление совершили высокопоставленные чиновники Оренбургской области, однако силовики и правительство региона не комментируют ситуацию.

Георгий Портнов

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...