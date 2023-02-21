Глава СК РФ заинтересовался задержанием чиновников-браконьеров в Оренбуржье

Исполняющий обязанности руководителя следственного управления Следственного комитета России по Башкортостану Игорь Пашнин установит все обстоятельства незаконной охоты на границе республики и Оренбуржья и представит оперативный доклад в СК РФ. Соответствующее поручение дал глава ведомства Александр Бастрыкин. Об этом сообщает СК РФ.

«Глава СК России поручил следователям детально установить все обстоятельства незаконной охоты, проверить озвученную информацию и при наличии оснований дать надлежащую правовую оценку в соответствии с действующим законодательством»,– говорится в сообщении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Следственный Комитет России Фото: Следственный Комитет России

Ранее депутат Госдумы России Александр Хинштейн попросил руководство Генпрокуратуры и СК РФ взять на личный контроль расследование незаконной охоты на лосей на границе Оренбуржья и Башкирии. Перед этим правоохранители задержали подозреваемых на снегоходах с тушами убитых животных. Парламентарий утверждает, что преступление совершили высокопоставленные чиновники Оренбургской области, однако силовики и правительство региона не комментируют ситуацию.

Георгий Портнов