Хинштейн сообщил о задержании чиновников-браконьеров в Оренбуржье

Задержание браконьеров на снегоходах с тушами убитых лосей прошло в Оренбурсгкой области. Это произошло на границе с Башкирией в районе села Тугустемир в Тюльганском районе. Задержанными оказались высокопоставленные региональные чиновники, сообщает депутат Госдумы Александр Хинштейн в Telegram-канале.

«С тем, чтобы они не попытались уйти от ответственности, направляю запросы Генпрокурору и председателю СКР с просьбой взять ход расследование на личный контроль»,– говорится в сообщении.

Правительство региона и губернатор Денис Паслер ситуацию не комментируют.

Георгий Портнов