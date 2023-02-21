Медведев о приостановке ДСНВ: США заслужили это своей бездарной антироссийской политикой

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что воевать с Россией, делая вид, что в вопросах стратегической стабильности все идет как обычно, нельзя. Приостановка участия Москвы в ДСНВ стала ответом на «тупую» американскую политику, заявил он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Медведев

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Дмитрий Медведев

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«США получили по заслугам за свою тупую антироссийскую политику, т.е. приостановку действия СНВ-3»,— написал господин Медведев в своем Twitter на английском языке. «Так вам и надо!» — заключил он.

Ранее сегодня, 21 февраля, о приостановке участия в ДСНВ объявил президент Владимир Путин. В Вашингтоне это решение назвали «глубоко прискорбным и безответственным».

Россия и США подписали СНВ-3 8 апреля 2010 года. Он истекает в 2026 году. До этого между странами существовали Договор о СНВ 1991 года и Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002-го.

Мария Федотова