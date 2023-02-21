ОРВИ, гриппом и коронавирусом болеют почти 30 тыс. петербуржцев

В Санкт-Петербурге растет количество госпитализаций пациентов с ОРВИ, внебольничной пневмонией и COVID-19. На лечении в настоящее время остаются 29 тыс. человек, треть из которых заболели коронавирусом, рассказал глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

С его слов, за прошлую неделю в Петербурге госпитализировали около 700 человек, что на 5% больше итогов предыдущей. Однако между тем значительно уменьшилось число пациентов с тяжелым течением коронавируса. Пневмонию в настоящее выявляют у каждого пятого заболевшего, в то время как раньше ее доля достигала 50%.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге на 20 февраля выявили 1 412 заболевших коронавирусом, госпитализировали 68 человек.

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