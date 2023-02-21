Путин: мы обязаны защитить наших детей от деградации и вырождения

Президент Владимир Путин во время обращения с посланием Федеральному собранию заявил, что государство не намерено вторгаться в частную жизнь, но семья, по его словам,— это союз мужчины и женщины. Он убежден, что Россия обязана защитить детей от деградации и вырождения.

«Извращения, издевательство над детьми вплоть до педофилии объявляются нормой, нормой их жизни (на Западе.— "Ъ"). А священнослужителей, священников принуждают благословлять однополые браки»,— заявил Владимир Путин.

Господин Путин также сказал, что англиканская церковь рассматривает возможность введения термина «гендерно-нейтрального» Бога. «Что тут скажешь? Прости, Господи, не ведают, что творят»,— прокомментировал эту инициативу президент.

В декабре президент подписал закон, запрещающий пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и предпочтений, пропаганду педофилии, а также распространение информации, способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол. Владимир Путин также сделал защиту института брака как союза мужчины и женщины задачей культурной политики.

Подробнее о новом законе — в публикации «Ъ» «Основной закон попал в переплет».

Лаура Кеффер