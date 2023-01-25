Путин сделал защиту института брака как союза мужчины и женщины задачей культурной политики

Президент Владимир Путин своим указом внес изменения в государственную культурную политику, которая была принята в 2014 году. Одно из изменений призвано защитить институт брака как союз мужчины и женщины.

Разрушение традиционных российских духовно-нравственных ценностей названо в документе одним из наиболее опасных проявлений возможного гуманитарного кризиса. Изменения, внесенные в государственную культурную политику, призваны создать условия для воспитания детей на основе традиционных ценностей.

В 2020 году принятые в Конституцию поправки были направлены в том числе на защиту института брака как союза мужчины и женщины. В 2022 году президент подписал указ о сохранении нравственных ценностей в стране. В документе говорилось, что «чуждые российскому народу ценности» ведут к «разрушению традиционной семьи с помощью пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений».

В конце 2022 года в России была полностью запрещена ЛГБТ-пропаганда.

Мария Федотова