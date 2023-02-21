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Коммерсантъ FM
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Диаметр отверстия в поврежденном корабле «Прогресс МС-21» составил 12 мм

Проблемы с терморегулированием космического грузового корабля «Прогресс МС-21», скорее всего, произошли из-за внешнего воздействия, сообщили в «Роскосмосе». К этому выводу пришли на основе снимков, которые были сделаны после отстыковки корабля от Международной космической станции (МКС). Диаметр образовавшегося в радиаторе отверстия, по данным госкорпорации, составлял 12 мм.

Отверстие в борту корабля «Прогресс МС-21»

Отверстие в борту корабля «Прогресс МС-21»

Фото: «Роскосмос»

Отверстие в борту корабля «Прогресс МС-21»

Фото: «Роскосмос»

В пресс-релизе «Роскосмоса» говорится, что выводы сделаны на основе снимков, которые показали изменения на внешней поверхности «Прогресса МС-21», в том числе на радиаторе приборно-агрегатного отсека и панелях солнечных батарей. Чтобы исключить версию брака при производстве, РКК «Энергия» также проанализировала замечания к системе терморегулирования за последние 15 лет.

«Замечаний, которые могли бы привести к такой нештатной ситуации, выявлено не было. Резерв надежности системы терморегулирования составляет один год с момента запуска корабля, поэтому система гарантированно надежна в расчетных условиях ее эксплуатации»,— утверждается в докладе. «Роскосмос» добавил, что анализ информации продолжается, «запланировано проведение ряда наземных экспериментов для имитации повреждения».

«Прогресс МС-21» был запущен к МКС 26 октября 2022 года. 11 февраля на корабле произошла разгерметизация. Инцидент случился вскоре после того, как был поврежден контур корабля «Союз МС-22». 18 февраля «Прогресс МС-21» отстыковался от МКС. Его свели с орбиты 19 февраля.

О том, из-за чего случилась разгерметизация на МКС, читайте в материале «Ъ FM» «Стыковка не по плану».

Лаура Кеффер

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