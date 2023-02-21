«Газпром» почти восстановил прокачку газа через Украину до прошлогоднего уровня

Объем поставляемого «Газпромом» через Украину газа на сегодня, 21 февраля, составил 40,3 млн куб. м, следует из данных «Оператора ГТС Украины». Это стало максимумом с начала года. Транспортировка российского газа ведется через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа». Заявка на прокачку через ГИС «Сохрановка» снова не принята.

Вчера, 20 февраля, объем прокачки российского газа был на уровне 39,2 млн куб. м. В январе объем поставок газа через Украину снижался. «Газпром» впервые с начала года увеличил прокачку газа 1 февраля. Сейчас газ из России в Европу поступает только через Украину и Турцию. В 2022 году «Газпром» поставлял через украинский маршрут в среднем 41–42 млн куб. м ежедневно.

О ситуации на рынке — в публикации «Ъ» «"Газпром" наверстывает упущенное».

Лаура Кеффер