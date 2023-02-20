Судья и казначей попались разбойникам

В Черкесске четверо мужчин избили судью Арбитражного суда КЧР Казбека Салпагарова и замруководителя управления казначейства по КЧР Мурата Эльканова. Господин Эльканов в тяжелом состоянии был доставлен в больницу с травмами головы и тела. Личности нападавших уже установлены — следователи объявили их в розыск. Возбуждено дело по статьям о разбое и о приготовлении к убийству.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Камера зафиксировала момент нападения на судью и одного из руководителей казначейства КЧР

Фото: Кадр видеорегистратора Камера зафиксировала момент нападения на судью и одного из руководителей казначейства КЧР

Фото: Кадр видеорегистратора

Нападение на Казбека Салпагарова и Мурата Эльканова было совершено на улице Советской в центре Черкесска, когда мужчины вышли из кафе. Судя по таймеру видеокамеры, на которую попал момент избиения, все началось в 13 часов 41 минуту и длилось не более полутора минут.

В правоохранительных органах считают, что злоумышленники ждали потерпевших и заранее все спланировали.

На видеозаписи хорошо видно, как Мурат Эльканов получает от одного из нападавших удар кулаком в лицо с разбега, который сразу валит его с ног. Несколько ударов кулаком получает и Казбек Салпагаров. Но еще трое подбежавших парней практически не обращают на судью внимание. Их явно интересует лежащий на тротуаре Мурат Эльканов. У него с плеча срывают сумку, а затем по очереди наносят ему удары арматурой по голове, туловищу и ногам. Под конец сотрудник казначейства получает еще несколько ударов в голову ногами, хотя к этому моменту он уже практически без сознания. В больницу он был доставлен в крайне тяжелом состоянии.

Внезапно появившиеся нападавшие стремительно скрываются с места преступления. По данным МВД по КЧР, все четверо сели в автомашину марки ВАЗ, на которой перед этим подъехали к месту преступления, и скрылись в неизвестном направлении. Как уточнили «Ъ» в пресс-службе МВД по КЧР, «сотрудниками полиции Карачаево-Черкесии проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения и задержание подозреваемых».

По неофициальной информации источников «Ъ», предварительно известны имена всех четверых нападавших. Это Арсен Чагаров, Тимурлан Каракотов, Мурат Богатырев и Мурадин Айбазов.

Причины, по которым нападавшие так жестоко избили господина Эльканова, пока официально не оглашаются.

В управлении Следственного комитета РФ по Карачаево-Черкесии возбуждено дело о «разбое, совершенном группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, и с нанесением тяжкого вреда здоровью потерпевшего» (ст. 162 УК РФ), а также о приготовлении к убийству, совершенному группой лиц по предварительному сговору, сопряженному с разбоем (ч. 3, ст. 30, ч. 2, ст. 105 УК РФ). Все четверо объявлены в розыск, в республике действует план «Перехват».

Казбек Салпагаров и Мурат Эльканов, несмотря на отсутствие в публичном поле, тем не менее известные в республике люди, имеющие родственные связи с членом Совета федерации РФ от КЧР Ахметом Салпагаровым. Имя Мурата Эльканова также упоминается в связи с убийством в 2008 году известного в республике политика Ислама Крымшамхалова, в котором подозревался его брат Дахир Эльканов, по неофициальной информации проживающий с 2017 года в Турции.

Александра Ларинцева, Пятигорск