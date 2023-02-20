Игрок нынче дорог

Исследовательская компания CIES Football Observatory опубликовала результаты своего исследования инфляции на футбольном трансферном рынке за последние десять лет. Рост цен на игроков сам по себе более чем очевиден, но ценность данной работы в том, что ее авторы смогли оценить динамику инфляции на рынке по сезонам, а также выявить некоторые частности. Например, игроки какого амплуа или возраста дорожали быстрее других. В целом можно констатировать, что цены на рынке за декаду удвоились. А быстрее всех дорожали, как ни странно, защитники, а не форварды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Scott Heppell / Reuters Фото: Scott Heppell / Reuters

CIES Football Observatory (исследовательская структура была учреждена в 1995 году Университетом Невшателя и Международной федерацией футбола) обнародовала результаты исследования, целью которого был подсчет уровня инфляции на футбольном трансферном рынке. Исследование охватило период с 2013 по 2023 год. Оно проводилось на базе статистической модели, учитывавшей данные по 5244 переходам игроков (в расчет брались только оплачиваемые трансферы, арендные сделки не учитывались) между сезонами 2013/14 и 2022/23. Модель помимо средств, уплаченных за футболистов, учитывает и множество других параметров, таких как возраст игроков, их амплуа, длительность контрактов, спортивные результаты самого футболиста и команды, за которую он выступает, и т. д. Это позволило оценивать стоимость близких по классу игроков в разные периоды времени.

Подсчеты CIES показали, что в среднем футболисты дорожали на 9% ежегодно. В реальности показатель был бы значительно выше, если бы не пандемия коронавируса. Ведь между сезонами 2013/14 и 2019/20 рост цен на рынке составлял в среднем 13,8%.

Но из-за ограничений, вызванных пандемией, многие клубы лишились значительной части доходов, вынуждены были снизить расходы и в итоге инфляция сменилась дефляцией. В постпандемийные сезоны она составила 0,2%. Если бы не это, то рост цен за десятилетие мог достичь и 200%. Собственно, уже к 2020 году цены на игроков по сравнению с 2013 годом увеличились на 161%. Из-за последовавшей просадки десятилетний рост составил «всего» 116%. Это, правда, с учетом различного рода доплат, обычно зависящих от результатов, которые приобретаемый футболист показывает в новой команде. Но даже за их вычетом накопленная за десять лет инфляция на трансферном рынке составляет 90%.

Для иллюстрации роста цен на игроков можно привести и абсолютные цифры расходов клубов на усиление по сезонам. В сезоне 2013/14 они составили €3,861 млрд. В сезоне 2017/18 — уже €8,275 млрд, а в сезоне 2019/20 достигли рекордных €9,702 млрд. В следующем сезоне была резкая просадка до отметки €5,424 млрд с последующим восстановлением.

В нынешнем сезоне расходы команд на трансферы составили €9,12 млрд, и, как уверены специалисты CIES, рекорд сезона 2019/20 довольно скоро будет побит.

Что интересно, средняя цена на футболистов за исследуемый период менялась не так сильно, как общие расходы команд на усиление (дисбаланс объясняется тем, что клубы стали просто покупать больше игроков). Ведь если в сезоне 2013/14 игрок в среднем обходился в €3,17 млн, то в рекордном сезоне 2019/20 показатель составил только €5,01 млн. Показатель сезона текущего — €4,64 млн.

Если рассматривать инфляцию не в целом по трансферному рынку, а по его сегментам, например сделав разбивку по амплуа и возрасту футболистов, то окажется, что быстрее всех дорожали вовсе не форварды, хотя именно они остаются самыми дорогими, а центральные защитники — на 12,5% в среднем за сезон. Далее идут крайние защитники — 11,1%, потом игроки середины поля — 8,5%, форварды — 8,2% и голкиперы — 5,2%. Это привело к тому, что доля средств, расходуемых на трансферы нападающих, в 2013/14 году превышавшая 56%, снизилась до 49,5%. Что касается разбивки инфляции по возрастным группам, то тут все предсказуемо. Чем моложе футболист, тем быстрее он дорожает. Игроки до 21 года дорожали в среднем на 12,8% за сезон, футболисты 22–25 лет — на 9,8%, 26–29 лет — на 7%, а футболисты старше 30 лет прибавляли по 3,6%.

Наконец, стоит отметить, что рост цен был неравномерным по миру. Быстрее всего цены росли в Английской премьер-лиге. В богатейшем чемпионате мира средняя инфляция составляла 12,5% за сезон. В четырех других топовых лигах — испанской, итальянской, немецкой и французской — она составляла 8,5%, в остальном мире — 7,7%.

Александр Петров