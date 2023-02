Игрок нынче дорог

15 января «Челси» купил у «Шахтера» полузащитника Михаила Мудрика. Сумма трансфера составила €70 млн, еще €30-40 млн добавятся в случае достижения бонусов. Контракт подписан до 2031 года

