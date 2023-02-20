Король Карл III посетил тренировочную базу украинских военных в Англии

Король Великобритании Карл III посетил тренировочную базу на юго-западе Англии, где ведется обучение украинских военнослужащих. Об этом сообщает Daily Express.

Издание опубликовало видео, на котором Карл III беседует с военными вблизи тренировочной базы. Монарха сопровождает начальник Генштаба Великобритании Патрик Николас. Как сообщает Daily Express, Карл III пообщался с украинскими военными.

Обучение в Великобритании украинские военнослужащие проходят в течение 35 дней. Они учатся меткой стрельбе, приобретают базовые боевые навыки и осваивают отдельные виды оружия. Во время обучения украинцам предоставляют переводчиков. По информации Daily Express, за последние шесть месяцев обучение прошли 10 тыс. украинских солдат.

8 февраля Карл III принял в Букингемском дворце президента Украины Владимира Зеленского. Во время визита в Великобританию украинский президент выступил в Вестминстерском дворце перед депутатами обеих палат британского парламента. Он поблагодарил Великобританию за оказываемую военную поддержку и попросил поставить Украине военную авиацию.

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Лусине Баласян