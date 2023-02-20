Порт Новороссийска занял второе место в РФ по контейнерообороту за месяц

Порт Новороссийска по итогам января 2023 года занял второе место среди российских морских портов по контейнерообороту. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Ассоциацию морских торговых портов России (АСОП).

Контейнерооборот новороссийского порта вырос на 7,6% в сравнении с январем прошлого года и составил 91,24 тыс. TEU. Годом ранее порт занимал третье место в РФ по показателю.

На первом месте порт Владивосток с оборотом 129,46 тыс. TEU (+13,5% к январю 2022 года). Ранее первую строчку занимал большой порт Санкт-Петербург,, который по итогам первого месяца 2023 года опустился на пятое место с показателем 49,29 тыс. TEU (-71%). На третьей позиции порт Восточный с показателем 59,33 тыс. TEU (+2,6%).

В портах Балтийского бассейна наблюдается спад перевалки контейнеров, вызванный переориентацией внешней торговли на восток и снижения числа контейнеров на грузопотоках. В январе перевалка контейнеров на направлении сократилась на 72,5%.

Общий контейнерооборот портов России за прошедший месяц составил 376,22 тыс. TEU, что меньше прошлогоднего показателя за аналогичный период на 24,4%.

Совокупный грузооборот портов Черноморо-Азовского бассейна в январе 2023 года вырос на 22,7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 25,2 млн тонн.

Анастасия Донскова

Читайте нас в Telegram