Грузооборот портов Черноморо-Азовского бассейна за год вырос на 23%

Грузооборот портов Азовского и Черного морей в январе 2023 года вырос на 22,7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации морских торговых портов (АСОП).

Общий грузооборот за первый месяц года составил 25,2 млн тонн. Из них перевалка сухих грузов составила 11,9 млн тонн (+39,5%), наливных грузов — 13,3 млн тонн (+10,7%).

Грузооборот портов Новороссийска в январе составил 14,3 млн тонн (+16%), Тамани — 4,2 млн тонн (+32,8 %). На порт Кавказ пришлось 1,2 млн тонн (+31,3%). Порты Ростова-на-Дону увеличили показатель на 13,7% до 1,3 млн тонн.

По прогнозам минтранса РФ, грузопоток по международным транспортным коридорам Черноморо-Азовского направления вырастет на 21% в текущем году. Рост показателя обеспечат меры по увеличению пропускной способности пограничных переходов, железных дорог, портов и внутреннего водного транспорта.

Анастасия Донскова

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