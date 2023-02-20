«Татнефть» может открыть свое представительство в Турции

Совет директоров «Татнефти» на своем заседании рассмотрит вариант с созданием представительства предприятия в Турции. Об этом сообщает «Интeрфакс».

«Повестка дня заседания совета директоров… О создании представительства ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина в Турецкой Республике», — отмечается в сообщении.

Летом 2021 года «Татнефть» подписала меморандум о сотрудничестве в Турции в нефтехимической сфере с Минпромторгом страны. Также документом предусматриваются в случае совместной реализации проектов меры государственной поддержки со стороны турецкого правительства

Заседание совета директоров «Татнефти» пройдет 27 февраля.

"Ъ-Казань"