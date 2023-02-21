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Коммерсантъ FM
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Гранды повторят финал

В стартовом раунде play-off «Ливерпуль» встречается с «Реалом»

Сегодня в первых матчах 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль», который в нынешнем сезоне выглядит совсем не так хорошо, как должен был бы выглядеть, принимает измочаленный жестким календарем «Реал», а превратившийся чуть ли не в теневого фаворита главного еврокубка «Наполи» на выезде встречается с «Айнтрахтом».

К игре с «Реалом» «Ливерпуль» подошел, уверенно — со счетом 2:0 — разобравшись в субботу с «Ньюкаслом». На фото: форвард «Ливерпуля» Коди Гакпо забивает второй мяч своей команды

К игре с «Реалом» «Ливерпуль» подошел, уверенно — со счетом 2:0 — разобравшись в субботу с «Ньюкаслом». На фото: форвард «Ливерпуля» Коди Гакпо забивает второй мяч своей команды

Фото: Oli SCARFF / AFP

К игре с «Реалом» «Ливерпуль» подошел, уверенно — со счетом 2:0 — разобравшись в субботу с «Ньюкаслом». На фото: форвард «Ливерпуля» Коди Гакпо забивает второй мяч своей команды

Фото: Oli SCARFF / AFP

Противостояние «Ливерпуля» и «Реала» — жутко интригующая история. Это при том, что взгляд поверхностный без труда определяет в нем очевидного фаворита. И это, конечно, действующий обладатель главного еврокубка. В этом смысле все совсем иначе, чем было в мае 2022 года перед парижским финалом предыдущего розыгрыша Лиги чемпионов. В нем «Реал» одолел ливерпульцев — 1:0, но повыше котировался английский клуб.

Все дело в «Ливерпуле». Перед сезоном многие видели в нем, прекрасно укомплектованном, показывавшем очень свежую игру, клуб, способный стать чуть ли не футбольным эталоном. Но реальность совершенно не соответствует ожиданиям. «Ливерпулю» повезло, что в чемпионате Англии есть «Челси», которому ни огромные инвестиции, ни яркие приобретения не помогают выбраться из глубокой ямы. Лондонцы уверенно удерживают звание самого бедового клуба даже не Английской премьер-лиги (АПЛ), а всей «большой пятерки» и отвлекают внимание на себя. Но на самом деле «Ливерпуль» выступает в национальном первенстве ненамного лучше. «Челси» сейчас находится на десятой строчке, «Ливерпуль» — на восьмой. И это тоже похоже на катастрофу.

Но, заглянув поглубже, можно обнаружить и довольно существенную разницу между сегодняшним «Челси» и сегодняшним «Ливерпулем». С лондонцами все очевидно: нет ни стиля, ни очков. С ливерпульцами ситуация куда неоднозначнее. По некоторым иллюстрирующим потенциал статистическим показателям, например по числу созданных голевых моментов, «Ливерпуль» находится или в топ-тройке в своем чемпионате, или рядышком с ней. А его срывы — следствие, как правило, расточительности, которая отчего-то в этом сезоне является ахиллесовой пятой шикарной ливерпульской атаки и никуда не делась даже после того, как в рамках зимнего трансферного окна помогать Мохаммеду Салаху и Дарвину Нуньесу был куплен Коди Гакпо. Однако известно, что такие проблемы иногда исчезают у могучих команд сами по себе, проходят без следа, как болезненный нарыв,— надо лишь поймать волну.

Еще важнее другой нюанс. Отставание «Ливерпуля» от той зоны, в которой ведется борьба за награды, вызвано во многом постоянными осечками в матчах с командами ниже статусом, теми, на которые тяжелее настроиться. Зато в матчах с громкой «афишей», против грандов он чувствует себя, как ни странно, куда комфортнее. Вот список его скальпов, снятых по ходу сезона в разных соревнованиях. «Ливерпуль» дважды обыграл и «Аякс», и «Манчестер Сити», по разу «Наполи» и «Тоттенхем». К игре с «Реалом» он подошел, уверенно — со счетом 2:0 — разобравшись в субботу с «Ньюкаслом». А тот вообще-то нынче сражается вполне на уровне грандов.

При этом существует веская причина сомневаться в устойчивости его очередного соперника, каким бы мощным он ни казался. Тут в роли X-фактора выступает календарь. У «Реала» он в этом сезоне не жесткий, а именно жестокий. Для него ливерпульский матч — 37-й за несколько месяцев. И это не считая катарского чемпионата мира, на котором на футболистов, представлявших мадридцев в разных сборных, выпала колоссальная нагрузка (все вместе они провели на первенстве более 3,5 тыс. минут). При этом перед стартом play-off Лиги чемпионов «Реалу» пришлось совершить недалекий, но все равно наверняка довольно утомительный вояж в Марокко на клубный чемпионат мира.

Этот календарь уже здорово насолил клубу. В последнее время перечень травмированных игроков «Реала» все время занимает пару строчек. В нем находятся или только что находились Эдер Милитан, Ферлан Менди, Тони Кроос, Эден Азар, Лукас Васкес. Про травму Карима Бензема ничего не сообщалось, но субботнюю встречу в испанском чемпионате с «Осасуной», завершившуюся победой гиганта — 2:0, он пропустил из-за «дискомфорта».

И надо обязательно учитывать, что заявка «Реала» скроена наполовину из ветеранов, а двужильных футболистов в соку вроде Винисиуса в ней единицы. Так что «накрыть» команду, видимо, может в любой момент.

Второй матч дня всех интересует прежде всего из-за «Наполи». Тот в нынешнем сезоне играет так, что ярлык теневого фаворита чемпионов к нему клеится без каких-либо сложностей. Отрыв от ближайшего преследователя в чемпионате Италии — «Интера» — достиг уже полутора десятков очков, среди элитных форвардов лучших европейских лиг конкурировать с Виктором Осимхеном в плане эффективности может разве что Эрлинг Холанн, а Хвича Кварацхелия из молодого талантливого дриблера за полгода превратился в полноценного «наследника Диего Марадоны», «Кварадону», который, если нужно, забивает, проскочив с мячом половину поля, доверху напичканную оппонентами.

С актуальной формой у неаполитанцев тоже все в полном порядке. Перед столкновением с «Айнтрахтом» у них серия из семи выигрышей во внутреннем первенстве. И из этих семи матчей лишь тот, в котором «Наполи» бился с «Ромой», складывался для него нелегко. А на пути к славе у неаполитанской команды стоит клуб, для которого, строго говоря, само попадание в play-off Лиги чемпионов — огромное достижение и который в немецком чемпионате идет шестым. Расклад в паре кристально ясный.

Алексей Доспехов

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