Жителя Новопокровского района осудили за половую связь с подростком

Жителя Новопокровского района осудили за половую связь с 13-летней девочкой. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

В суде было установлено, что мужчина 1988 года рождения, который ранее был судим за половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста (ч. 1 ст. 134 УК РФ), в феврале-марте прошлого года совершил аналогичное преступление. Зная, что его знакомой исполнилось 13 лет, злоумышленник неоднократно вступил с ней в половую связь по обоюдному согласию. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 134 УК РФ (половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, лицом имеющим судимость за аналогичное преступление).

Слушания прошли в закрытом режиме. Жителя Новопокровского района признали виновным и назначили ему наказание в виде лишения свободы на 15 лет и 6 месяцев в колонии строгого режима с ограничением свободы на 6 месяцев. Мужчину также лишили права заниматься работой с подростками на 10 лет. Приговор не вступил в законную силу.

Анастасия Донскова

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